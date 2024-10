La banda recibió con los brazos abiertos los clásicos cánticos del público: Olé, olé, ole, The Hives, The Hives, al mismo tiempo que el cantante los movió como si fuera un director de orquesta.

El concierto de la banda escocesa The Hives fue estruendoso de principio a fin. Desde que sonó la primera canción, Bogus Operandi, de su más reciente disco, The Death of Randy Fitzsimmons, volaron vasos de cerveza y el público empezó a gritar en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana la noche del martes pasado.

Recordando a la agrupación mexicana, los cinco integrantes vistieron de negro con formas blancas de rayos, como lo hacen los músicos norteños.

Llegó el turno de la canción Hate to Say I Told You So, momento en que el público tuvo otra explosión que desencadenó en empujones y algarabía que, a pesar de no estar abarrotadas las butacas del Palacio, los asistentes hicieron ruido como si el recinto estuviera lleno.

El silencio no está invitado en los conciertos de The Hives. 10 de 10 los conciertos de The Hives , señaló su vocalista.

La interacción que tuvo Pelle con el público fue cercana, el cantante se refirió a sus seguidores mexicanos como Mi gente , bajó muchas veces del escenario para aventarse al público, cantar con ellos e invitarlos a que hicieran más ruido. The Hives culminó su presentación con el tema Tik Tik Boom.

La banda abridora de la noche fue The Damned, considerados los responsable de iniciar el movimiento punk en Reino Unido junto a Sex Pistols y The Clash.

Los ingleses también llenaron de ruido la Concha de Bronce, ofrecieron temas poderosos de su repertorio, entre los que destacaron New Rose y Beware of The Clown, en esta última, fue cuando Captain Sensible mencionó: que se jodan los políticos .

Durante una hora la legendaria banda de punk compartió con el público mexicano su primera vez en el país. Al finalizar, el baterista le prendió fuego a los platillos lo que causó euforia entre los asistentes.