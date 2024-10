Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2024

El partido amistoso de este sábado ante el Valencia no le aportará nada a la selección nacional, pues no es un rival de jerarquía y tampo-co representa un gran reto para el equipo , consideró el ex federativo Rafael Lebrija.

El conjunto español enfrentará al representativo tricolor con al menos seis bajas importantes, entre convocados a distintas selecciones y lesionados. Además, actualmente se encuentra en zona de descenso, al ocupar el antepenúltimo lugar (18) de la clasificación general del torneo ibérico, con apenas seis puntos de 27 posibles.

Los porteros Giorgi Mamardashvili y Stole Dimitrievski, así como Javier Guerra, Cristhian Mosquera y Diego López no podrán jugar ante México debido a que están concentrados con sus respectivas selecciones. Mientras el capitán José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby, Jaume Doménech, Rafael Mir y Jesús Vázquez tampoco podrán participar al estar lesionados.

Ni siquiera se le puede llamar rival a ese equipo, no tiene caso enfrentarlo, pues no está jugando bien en su liga y llegará con demasiadas ausencias, es un partido meramente de trámite, y si se gana, tampoco debemos ensalzar al Tricolor, hay que poner los pies en la tierra , señaló el otrora directivo.

Asimismo, aplaudió que el conjunto nacional, comandado por Javier Vasco Aguirre, vuelva a territorio mexicano para enfrentar al Valencia, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, y a la selección de Estados Unidos, en el estadio Akron de Guadalajara; no obstante, advirtió que de no obtener buenos resultados, el Tri se podría alejar aún más de sus seguidores, que han hecho notar su molestia por el mal funcionamiento del equipo ausentándose de las gradas.