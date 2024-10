Adríana Díaz Reyes y Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 10 de octubre de 2024, p. a10

Aunque el futuro del boxeo es incierto en el programa olímpico de Los Ángeles 2028, no dejará de recibir apoyo, pues es una de las disciplinas más destacadas en México, advirtió el nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

En la historia de los Juegos, el pugilismo es el segundo deporte que más medallas ha conseguido para el país (14), sólo por detrás de clavados (17), pero además tiene profundas raíces en la cultura popular.

Vamos a seguir apoyando al boxeo esté o no esté en el programa olímpico. Es una disciplina que le ha dado grandes glorias a nuestro país y vigilaremos muy de cerca su plan de trabajo. Además, es un deporte que se puede practicar fácil; cada semana vemos peleas nuevas, así que podemos implementar estrategias para que más personas se involucren. En tanto, esperaremos la decisión de si participa o no en los Los Ángeles , dijo Pacheco.

De momento, tanto Rommel como otros dirigentes deportivos aclararon que aunque el boxeo no está en el programa de Los Ángeles 2028, aún no es oficial que haya quedado fuera para esa edición, pues su suerte será decidida por el Comité Olímpico Internacional (COI) hasta marzo de 2025.

Desde hace algunos años, el pugilismo olímpico enfrenta una profunda crisis debido a irregularidades de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA). La situación derivó en el desconocimiento del organismo por parte del COI, que tuvo que encargarse del proceso rumbo a París 2024.

La AIBA fue señalada de manera reiterada por corrupción y malos manejos en su gobierno; de ahí que el COI decidió primero desconocerla para Tokio 2020 y después apartarla de manera definitiva para París 2024.

De hecho, durante los pasados Juegos de París, Thomas Bach, presidente del COI, aludió a este tema e indicó que no habrá boxeo en Los Ángeles 2028 si no existe una federación internacional confiable que lo organice, pero tomará la decisión final hasta el próximo año.

El boxeo no está oficialmente fuera de Los Ángeles 2028, sólo está suspendido de manera temporal. Si se crea una nueva federación o ente regulador para la disciplina, puede regresar al programa olímpico. Eso podría suceder en 2025 , detalló la titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Marijose Alcalá.

El presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras, aclaró por su parte que ya era sabido que esta disciplina no estaba en el programa de Los Ángeles. Y advirtió que para hacer oficial una decisión de esa magnitud se requiere que el comité ejecutivo del COI informe a los nacionales, los cuales notificarían a cada una de las federaciones locales. Esto, asegura, no ha sucedido.

Además, reiteró Contreras, el plazo establecido para definir la situación del pugilismo olímpico es marzo de 2025, cuando el organismo rector renueve su directiva.