Cuando llamaron a Baker para informarle del premio, la primera en advertir de lo que se trataba fue su esposa, quien comenzó a gritar. Así que me costó un poco escuchar (risas), pero luego me dieron la noticia , dijo el científico a la página del premio.

Las proteínas de Baker han sido la base de tratamientos médicos potenciales, como un aerosol nasal antiviral para el covid-19 y un medicamento para la enfermedad celíaca.

En una entrevista por separado y también difundida por la web del Nobel, Hassabis dijo que este reconocimiento es increíblemente especial, realmente surrealista, un honor increíble . Añadió: la razón por la que he trabajado en inteligencia artificial toda mi vida es porque me apasiona descubrir nuevos conocimientos, y siempre he pensado que si pudiéramos desarrollar la IA de la manera correcta, podría ser la herramienta definitiva para ayudar a explorar el universo que nos rodea .

Consultado sobre la relación entre las herramientas de IA y los científicos, planteó que “los sistemas son muy buenos para analizar datos y encontrar patrones y estructuras en ellos, pero no pueden determinar cuál es la pregunta correcta, la hipótesis acertada o la conjetura exacta; eso viene del científico humano.

Los mejores investigadores, combinados con este tipo de herramientas, podrán hacer cosas increíbles, tal vez incluso con equipos más pequeños porque pueden confiar en las herramientas para hacer gran parte del trabajo preliminar.

Hassabis, uno de los fundadores de Google DeepMind –una empresa de inteligencia artificial con sede en Reino Unido, fundada en 2010 y adquirida por Google en 2015–, consideró que no marca ninguna diferencia que el Nobel reconozca la labor de un particular, muchas de estas nuevas ciencias requieren mayores recursos, así que ¿por qué no recurrir al sector privado para financiar ese tipo de cosas?, siempre que se sea fiel al método científico, se trabaje con rigor y se hagan las grandes preguntas .

Por su parte, Jumper declaró al sitio oficial del premio que antes de su anuncio consideraba que tenía apenas 10 por ciento de posibilidades de obtener el reconocimiento, por lo cual había planeado dormir hasta el punto de que, cuando me despertara, supiera si había recibido el Nobel. No funcionó del todo, porque es difícil dormir tanto .