Jesús Abraham Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 9 de septiembre de 2024, p. 8

Me gustan los corridos porque son hechos reales de nuestro pueblo. Sí, también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad , dijo una voz en off antes de que los Tigres del Norte demostraran que son y serán los jefes de jefes en el Festival Arre, que se llevó a cabo este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Acompañados de mariachis como preámbulo de los próximos festejos patrios, los hermanos Hernández sorprendieron a su público que, sin importar edad ni condición, coreó grandes éxitos como La puerta negra, Ni parientes somos o Contrabando y traición, además de un popurrí dedicado a Vicente Fernández.

El característico bajo de Hernán Hernández con banderas de todo el continente americano, anunció el acordeón que dio inicio a La jaula de oro, canción que aborda la realidad de los migrantes, tocando fibras en muchos asistentes, algunos de los cuales llevaban banderas de México y Estados Unidos.

Entre el público habían texanas y chamarras de cuero combinadas con tenis, botas y pantalones tumbados de los compas que tiraban taconazo en La Hacienda, escenario principal de la tocada.

Estas canciones las escuchaba con mis abuelitos y mis papás; crecimos con ellas y escucharlas en vivo es increíble , comentaron algunas asistentes. Mi papá fue un padre ausente; escuchaba a Los Tigres del Norte. Oírlos es incluso raro para mí; tengo sentimientos encontrados , añadió otro.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos y siete premios Grammy, la agrupación nacida en 1968 sigue cosechando éxitos tras llevar a cabo este año su European Tour y llegar a Barcelona, Coruña, Bilbao y Pamplona luego de 14 años sin visitar España, además de tocar en también en Londres, demostrando que para la música mexicana no hay fronteras.