Los temas Canción bonita, Nota de amor, Rosa, La piragua y Pa’ Mayte, fueron el deleite de los asistentes que escucharon fusiones de ritmos, además del acordeón y la armónica, que Vives tomó en varias ocasiones entre sus manos.

Por momentos, el ambiente se transformó en reflexiones del cantante sobre lo aprendido con su padre y sus amigos, quienes le enseñaron de música, así como del medio ambiente y de la fundación Tras La Perla, la cual creó y promueve un desarrollo sostenible y su ecosistema. A Vives también se le ha reconocido por su labor en pro de la infancia a través de la escuela de música Río Grande, así como de impulsar nuevos talentos.

Queen y vallenato

Hace tres décadas, mencionó el cantante, que comprendió que ante la modernidad no se trata de nadar contracorriente, sino a favor de la nuestra, que es un canto de rebeldía, una moda que reveló contra las modas; la música se niega a perder su esencia, es un grito de libertad para entender lo que somos, yo lo llamé simplemente el rock de mi pueblo .

Carlos Vives recordó la música del mexicano Álex Lora y de su majestad Queen para adaptar por un momento el coro de We Will Rock You a Vi-vaaaa el va-lleee-na-tooo . Se escucharon La Cañaguatera, El cantor de Fonseca, Carito, Cumbiana, Volví a nacer y La tierra del olvido.

Hacia el final del concierto, antes de La chancleta y Robarte un beso, Vives también rindió tributo a México y cantó a todo pulmón la inolvidable y sentida ranchera Para morir iguales, de José Alfredo Jiménez.

Vives, quien se ha convertido en embajador de la cultura colombiana e hispanoamericana, también llegó con su gira a Monterrey, Mérida, Guadalajara y Puebla. Además, suma más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y 20 millones de álbumes vendidos, así como infinidad de éxitos como La gota fría, Pa’ Mayte, La tierra del olvido, Fruta fresca y Volví a nacer.