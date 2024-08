Reyes Martínez Torrijos

Jueves 8 de agosto de 2024, p. 4

La novela realista es una manera más libre de transmitir una época y con mayor profundidad, porque incluye lo que se sentía y el lenguaje de entonces, sostuvo el escritor Francisco Pérez Arce a propósito de su narración Hotel Balmori, cuya segunda edición será presentada hoy a 20 años de su aparición original.

El también historiador explicó a La Jornada que en ese género literario aborda el último tercio del siglo XX y lo que va del siglo XXI, con su novela El último Metro. Me interesa transmitir el periodo que conozco, que he vivido, y con una sensibilidad de la época. Igual que el lenguaje, que me importa mucho recuperar, porque ha cambiado .

Pérez Arce (Tepic, Nayarit, 1948) agregó que rescatar lo que le sucedió a una generación se puede hacer por medio de la literatura más que de la historia, porque es más fácil transmitirlo a un lector cualquiera a través de la novela de ficción. Te permite hablar de eso sin lo rígido que puede ser un libro de historia, en el sentido de que te puedes dar cualquier libertad de transmitir lo que quieres transmitir .

Destacó que permite que el lector comprenda lo que sucedió en un sentido mucho más profundo, porque hay la transmisión de los sentimientos, de lo que se sentía; no el personaje histórico distante, sino una gente que está sintiendo, sufriendo y transmitiendo esa sensibilidad .

La novela inicia con un día del año 2000 en la vida de La China, cuando de camino a su trabajo un hombre le regala una libreta con el relato del asesinato múltiple de la familia Salazar en un pueblo de Morelos, cometido por un escuadrón del Ejército o de la policía. Uno de los sobrevivientes es Ángel, el padrastro de la joven. Él ha cuidado de ella, particularmente desde que junto con su madre y hermana sufrió un accidente y sólo ella siguió con vida, aunque con graves lesiones. Lo que me importa en este momento es decir que ella está sola y su única agarradera es Ángel , refirió el también profesor.

La novela, continuó el autor, arranca realmente cuando la mujer le enseña el cuaderno a su novio, hijo del maestro Luna, y empiezan a buscar respuestas. “Es la investigación de una muchacha que no tiene memoria, que nació de un accidente automovilístico, que perdió a su madre y a su hermana. La única imagen que tiene es la de su padrastro, Ángel Salazar, que la cuidó durante el tiempo que estuvo en el hospital.