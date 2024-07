Los auditores encontraron que entre 2021 y 2023, Segalmex, que en sus dos primeros años de operación vivió una trama de corrupción con un desfalco estimado por las autoridades en 9 mil 500 millones de pesos, calculó los resultados del Programa de Precios de Garantía a partir de criterios incompatibles entre sí, por lo que el punto de comparación para evaluar y dar seguimiento a sus planes y objetivos no muestra un comportamiento regular y no sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta .

Una auditoría realizada este año por la SFP indica que Segalmex utiliza, para evaluar sus resultados, indicadores que no sirven como parámetros para medir sus avances y que no identifican la contribución del Programa de Precios de Garantía para incrementar la autosuficiencia alimentaria del país, lo cual es el principal objetivo de la empresa pública.

A cinco años de su puesta en operación, el Programa de Precios de Garantía, proyecto emblema del gobierno federal y de la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), aún presenta problemas de diseño y los indicadores que emplea no sirven como parámetros para medir el avance de sus metas, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Al respecto, la SFP recomendó entre otros puntos que la dirección general de Segalmex tome acciones para que los cálculos que hace la paraestatal sobre el avance de sus objetivos refleje de manera específica la contribución del programa a incrementar la seguridad alimentaria del país .

La auditoría también reveló que si bien Segalmex cuenta con una matriz de indicadores de resultados, sus componentes no cumplen con lo establecido en la ley. Los parámetros usados por la empresa creada en este sexenio no permiten evaluar el alcance de sus metas y no reflejan el cumplimiento de los objetivos sociales del programa ni los objetivos y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

Adicionalmente, se detectó que el padrón de pequeños y medianos productores de maíz, frijol y leche que solicitan apoyos del Programa de Precios de Garantía es igual que el de beneficiarios, porque a todos los peticionarios se les pide registrarse también en este último. Si a partir de esos dos padrones se calculan los alcances del programa, resulta siempre que se tiene una cobertura de 100 por ciento, lo que no refleja la eficiencia real del mismo, de acuerdo con la auditoría.