No estamos de acuerdo con tu relección, pues ha generado una división en el priísmo nacional; mejor permitamos que las estructuras, militancia de tierra y de trabajo partidista, sean quienes participen y decidan , señalaron en un desplegado.

Pachuca, Hgo., El ex gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz (2011-2016), así como militantes y ex dirigentes estatales del PRI, se manifestaron en contra de la posible relección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional de ese partido.

Destacaron que aún hay muchos militantes que a pesar de los reveses electorales de los últimos años creen en el tricolor, que no se han rendido, que por décadas han dado la pelea política con lealtad y entusiasmo .

Además de Olvera, firman el escrito Alberto Jonguitud, ex secretario de Salud de Hidalgo; el ex procurador estatal Juan Manuel Sepúlveda; el historiador Juan Manuel Menes, Aurelio Marín Huazo y Geraldina García Gordillo, ex dirigentes estatales del PRI, entre otros.