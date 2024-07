S

i hay una palabra polisémica por excelencia, que evoca lo humano en Occidente, es justamente pan , pero sólo como complemento, y no el único, de la humanidad. Por eso escogimos dicha frase bíblica: para mostrar a nuestros amables lectores la abusiva tendencia etnocentrista de nuestras culturas llamadas occidentales , aunque, felizmente, el Occidente no ha conseguido asimilarnos y borrarnos por completo, digo, a la Mesoamérica que conserva lenguas, alimentación y culturas originarias, pero estamos a punto de borrar por completo nuestros tres sustentos identitarios, heredados de generación en generación durante al menos 10 mil años, en aras de algo llamado modernización que sólo engaña a quienes elaboraron la teoría del desarrollo social (que en realidad es sólo económico y en el sentido de acumulación de capital en pocas manos) como correspondiente de la evolución humana, que en realidad sólo comprende el desarrollo tecnológico…

Ciertamente, estas frases apretadas son aseveraciones que pueden discutirse, pero vayan con su intención más noble, que es despertar la inquietud sobre la validez o espejismo de desarrollo que tenemos en los países del llamado Occidente (y a saber en qué medida también del Medio Oriente y África), para que, por lo menos en México, país nuestro que amamos en sus habitantes (porque quisiera ver quién amaría y se quedaría a vivir en una tierra sin seres humanos…), repetimos, que en México haya una revolución de productores de alimentos saludables y tradicionales, apoyados por políticas inteligentes que recuperen la experiencia milenaria de los policultivos y muestren al mundo que el progreso no siempre es correr hacia delante sino, en muchas más ocasiones, detenerse y revisar la historia para recuperar lo que después torcimos las siguientes generaciones, influenciadas por lo extranjero, es decir, por ideologías adoptadas para parecer más moddernoous…