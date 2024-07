M

uy afable, muy fácil de abordar, el joven empresario Miguel Ángel Ortiz Pineda se dedica a la limpieza y al mantenimiento corporativo de oficinas, edificios, tiendas departamentales y boutiques.

–¿Desde cuándo hace este trabajo?

–Desde 1994. Todo salió por la necesidad de dar empleo a las madres solteras y a otras personas que no tienen estudio. Mis padres lo iniciaron en 1994 y me uní a ellos en 1998, en Compañías Integradas. Soy licenciado en Administración de Empresas e hice mi carrera en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, así como un diplomado en mercadotecnia. Mi familia (padre, madre, hermana) logramos afianzarnos como una de las empresas de mejor calidad en el mercado. Hemos trabajado con las marcas más reconocidas de perfumes y ropa con firmas reconocidas a escala mundial, como Hermès, Prada, etcétera. Nuestro trabajo es de limpieza y mantenimiento de instalaciones.

–¿Cómo le llamó tanto la atención la cultura? Siempre lo encuentro en conferencias y en exposiciones.

–A los 12 años leí un libro de historia universal que me apasionó; ahí me surgió el gusto por las artes, la música, la danza, y empecé a ir a conciertos y a conferencias en el Claustro de Sor Juana, y a visitar con frecuencia el Museo Nacional de Antropología. También, al salir de la oficina, acostumbro ir a toda clase de actos culturales.

–¿La política también le interesa?

–Trabajé en la LV Legislatura en la Cámara de Diputados, de 1993 a 1996; ahí conocí a María de los Ángeles Moreno, quien me orientó con paciencia y generosidad. También fomentó mi gusto por las artes y fue una verdadera guía...

–Recuerdo especialmente a María de los Ángeles Moreno porque se portó muy bien en el fatídico año de 1985 con la costurera Evangelina Corona, cuya respuesta a Miguel de la Madrid, a raíz de los terribles sismos, la convirtió en diputada. Evangelina tuvo la valentía de enmendar la plana al presidente, al explicarle que los edificios habían caído por su mala construcción y no por la fuerza del terremoto, porque otros edificios vecinos en la misma avenida se mantuvieron de pie...

–En esos años de 1985, en que me presenté en la Cámara, me trató con mucho cariño Fernando Ortiz Arana. Por la similitud del apellido, él aseguraba que yo era su sobrino... Ingresé a la Cámara como asesor en la diputación de Quintana Roo, y me dio mucho gusto que mi mentor, el general Alonso Aguirre Ramos, me enseñara, durante los tres años de la LV Legislatura, a desenvolverme bien en el ámbito político. Me recomendó el libro El arte de la guerra, de Sun Tzu, filósofo chino, cuando yo era casi un chavo. A su lado, participé con el Movimiento Masónico Mexicano en la organización de dos de los últimos actos de Luis Donaldo Colosio en el entonces Distrito Federal.

–A propósito de Colosio, el director de la revista Mañana, Fernando Solana (quien fue secretario de Relaciones Exteriores con Carlos Salinas), me invitó a una comida en la casa en la calle de Tíber que compartía con Roberta Lajous, y me sentó frente al entonces candidato Luis Donaldo Colosio... Me impresionó el entusiasmo, la generosidad en su mirada, la inteligencia rápida con la que contestó preguntas y la naturalidad y franqueza de sus respuestas. Colosio impresionó a los comensales, y recordar mi encuentro con él sigue doliendo, porque creo que la tragedia de su muerte, aún sin aclarar, sigue siendo una inmensa falla en la historia moral y política de nuestro país.

–Sí, todavía estamos esperando. Conmigo, Luis Donaldo siempre habló con inteligencia y respeto, aunque yo era muy joven... Ahí, en el Congreso, conocí a Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue muy buena gente también, muy paciente, y gracias a estas dos generosas personalidades, mi pasión por la política se acentuó. Por eso quiero participar en la política de mi país...