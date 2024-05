En 2021 lanzó la novela ¿Y si resulta? A lo que sigue pues, auspiciada por la editorial Strombus, cuya trama narra la vida de una mujer casada, profesional e independiente, que enfrenta una serie de vicisitudes y se cuestiona cómo seguir en una relación cuando no hay nada rescatable.

Dos años después, salió a la luz Pensamos que pasaría pronto (Trajín), articulado por un entramado de esperanzas y desilusiones, donde la solución de unos es el problema de otros, y no hay líneas rectas para que los protagonistas cumplan sus propósitos.

Mi postura es feminista. En el ámbito literario mi autocensura fue uno de mis mayores desafíos, pero poco a poco fui adquiriendo confianza. Desde siempre he admirado a las personas que sobresalen en el ámbito académico, cultural y artístico , añadió la también promotora cultural, quien desde hace más de 20 años tuvo su primer contacto con las letras.

“No tengo una fórmula creativa. Sin embargo, ejercito mi vena literaria de manera individual, aunque también formo parte de un grupo de lectura. Por esa razón, mantengo en forma el oficio de plasmar ideas en la pantalla o en la hoja en blanco.

“En mi primer libro, Camino y no me veo, corro y no me alcanzo, logré reunir 11 relatos, cuyos protagonistas eran hombres. Ese trabajo sólo lo compartí con círculos muy cercanos, pero me sirvió para creer que podía seguir haciéndolo.

“No es una labor fácil, porque la escritura requiere práctica, leer mucho, darse un tiempo y regresar. En cada texto que hago, quito algunas frases y párrafos, hasta el momento en que quedo satisfecha.