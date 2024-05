“C

astilla miserable, ayer dominadora, envuelta en susharapos desprecia cuanto ignora”, escribía a principios del siglo pasado el poeta sevillano Antonio Machado al ver cómo se rasgaban las vestiduras cumplidos funcionarios y no pocos ciudadanos tras la pérdida en 1898 de Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante las descompuestas embestidas de Estados Unidos.

Además de humana condición suele ser característica de Europa en general y de España en particular despreciar cuanto no sea europeo de origen, influenciados en buena medida por la presencia del Vaticano y su pretensión de ser los depositarios dela verdadera religión y socios de Dios, no de cualquiera sino del único y omnipotente, como sus seguidores pretenden serlo sin lograrlo.

Que durante algunos sigloslo hayan logrado en el resto de los continentes mediante un coloniaje voraz e imprevisor, hoy se les revierte defea manera con la oleada de migrantes que llegan cada día a sus países, sin mayores posibilidades de detenerla habida cuenta que los esquemas económicos y religiosos que sembraron apenas permiten esta magra cosecha de desempleados.

Por ello España se hace del rogar cuando de dar empleo a matadores foráneos se trata. No sólo por su condición de extranjeros sino por el proteccionismo de siempre a su fiesta y a sus actores luego de los sustos que les dieron Gaona, Armillita y Arruza, con una tauromaquia que los hizo ponerse en guardia, para los restos, al comprobar que unos fuereños podían ser mejores que los de casa.

Y después los denominados sudacas, despectiva clasificación de los provenientes de países de Sudamérica, como los Césares Girón y Rincón o el espigado peruano Roca Rey. Por eso los puestos son muy escasos, porque España no se anda con las aperturas y postraciones de sus antiguas colonias en un continente descubiertopor el tropezón de Colón, pero sobre todo, encubierto en sus tradiciones, autoestima y capacidades por una corona miope.