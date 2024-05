Según Brik, el ejército egipcio es uno de los más poderosos del Medio Oriente con alrededor 4 mil tanques, de los cuales 2 mil son modernos; además, de poderosos navíos y aviones de combate: cancelar la paz con los egipcios sería una catástrofe de seguridad para Israel en todos los sentidos y, en caso de un conflicto, Israel no tendría más remedio que rezar a Dios .

Brik arremetió contra los cinco miembros del gabinete de guerra , quienes, después de haber capturado 80 por ciento de la franja de Gaza, excluyendo Rafah, retiraron al ejército israelí y Hamas tomó nuevamente el control de toda la zona : “Perder ante Hamas y perder Egipto, los capitanes de guerra están llevando a Israel al desastre (https://bit.ly/3Kg3cnB)”.

Sentencia que la situación actual del ejército israelí es que no tiene el poder de colapsar a Hamas, incluso si la guerra se prolonga. Más aún: no puede mantener a Hezbolá alejado del otro lado del río Litani . ¡Todo lo contrario de la tóxica guerra de propaganda de Israel! Brik expone la “erosión (¡ megasic!) de la que es presa el ejército israelí y que puede expandirse si continúan una guerra que ya ha perdido su propósito y no ha logrado sus objetivos”.

Nueve días después al vaticinio de Brik sobre la insubordinación, un encapuchado del ejército israelí en Gaza amenazó con un “golpe militar (¡ megasic!)” en un video dirigido al premier Netanyahu –al puro estilo del cártel Jalisco Nueva Generación–, junto con 100 mil reservistas (¡ megasic!) para impedir la entrega del gobierno de Gaza a cualquiera de las agrupaciones palestinas (https://bit.ly/3R1Hs2C). El video fue compartido por Yair, el polémico hijo de 32 años del premier Netanyahu, quien hoy vive cómodamente en Miami (https://bit.ly/4dWMtna).

