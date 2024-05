Agencias

Periódico La Jornada

Domingo 26 de mayo de 2024, p. 6

Cannes. El 77 Festival de Cannes entregó ayer sus premios bajo el impacto de The Seed of the Sacred Fig (La semilla del higo sagrado), del director iraní fugado Mohammad Rasoulof, que ha sacudido un certamen sombrío.

La cinta se presentó el viernes tras despejarse la incógnita sobre si Rasoulof, que reveló al inicio del festival que había huido de su país, podría acudir en persona.

Refugiado en Alemania, condenado en su país natal a ocho años de cárcel y latigazos, Rasoulof logró finalmente acudir a la alfombra roja y se ganó con rotundidad al público con la historia dramática de un juez, su esposa y sus hijas, arrastrados por el torbellino de las protestas que sacudieron a Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini en 2022.

El régimen iraní tiene pánico porque estamos contando nuestras historias. Es absurdo , explicó Rasoulof.

Una de las pocas películas que arrancaron sonrisas este año, fue el musical Emilia Pérez, en español y ambientada en México, filmada por el francés Jacques Audiard.

La película está protagonizada por la actriz trans Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gómez, todas ellas personajes femeninos fuertes, que pueden optar a un premio.