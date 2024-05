El cineasta iraní Mohammad Rasoulof, de 51 años, que huyó de su país, recibió el Premio Especial del Jurado por su película The Seed of the Sacred Fig (La semilla del higo sagrado). Este galardón supone un símbolo de apoyo a los artistas iraníes víctimas de la represión y una consagración para un director que luchó contra la censura durante décadas, antes de tomar a inicios de mes el camino del exilio tras ser condenado por el régimen islámico a una pena de cinco años de cárcel en firme y a latigazos.

En entrevista con Afp, Baker expresó: todos estamos fascinados por el mundo del trabajo sexual. En parte, esto se debe a que lo tenemos justo delante, queramos verlo o no. No es broma, desde mi cocina literalmente puede ver el interior de un salón de masajes .

▲ El director independiente estadunidense con su galardón en el encuentro de cine francés. Foto Afp

En la ceremonia, Rasoulof expresó: la situación es grave en muchos lugares del mundo, pero quiero decirles simplemente que actualmente el pueblo iraní es rehén del régimen. Estoy muy triste, profundamente apenado por la catástrofe que vive todos los días mi pueblo .

En su edición 77 el Gran Premio del Jurado fue para All we imagine as light, de la cineasta india Payal Kapadia, y el galardón a Mejor Dirección lo obtuvo el portugués Miguel Gomes por Gran Tour y el de Mejor Actor se le otorgó al estadunidense Jesse Plemons por su actuación en Kinds of Kindness, del griego Yorgos Lanthimos.

Ovación para George Lucas

El actor, quien no estaba en el certamen francés para recoger el galardón, en el filme destaca por sus roles radicalmente diferentes, de hombre plegado al despotismo de su jefe a un agente de policía paranoico, pasando por el de un individuo implicado en la búsqueda de una mujer con poderes mágicos.

La francesa Coralie Fargeat recibió el premio de Mejor Guion por The Substance y el croata Nebojsa Slijepcevic obtuvo la Palma de Oro al Mejor Cortometraje por The man who could not remain silent.

George Lucas, el creador de la saga de La guerra de las galaxias, recibió la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, de la mano de su amigo el realizador Francis Ford Coppola.

Esta leyenda de Hollywood, de 80 años, “ha ennoblecido los blockbuster y ha dado a los espectadores de todo el mundo un placer sin igual”, dijeron los responsables del certamen.

Sólo fui un chico que creció en los campos de California que quería hacer películas , declaró Lucas.

El festival lo compara a J.R.R. Tolkien, escritor y creador de El Señor de los Anillos por imaginar un universo, con su geografía, sus poblaciones, sus idiomas, sus valores morales e incluso sus vehículos .

A través de los “nueve episodos de la saga La guerra de las galaxias, incluidos cuatro que realizó él mismo, George Lucas construye un imperio de Hollywood”, destaca el certamen.