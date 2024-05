Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 16 de mayo de 2024, p. 25

Washington y Nueva York. El gobierno de Estados Unidos reconoció ayer la cooperación con Cuba en asuntos de seguridad pública incluyendo esfuerzos antiterroristas en lo que algunos analistas consideran podría indicar el inicio de un giro en la política haca la isla. Pero la designación de Cuba como patrocinador estatal de terrorismo con sus severas sanciones permanece en vigor, sin cambios.

El secretario estadunidense de Estado, Antony Blinken, removió ayer a Cuba de la lista oficial de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Estado, quien pidió el anonimato, confirmó a La Jornada que Cuba quedo fuera de esa lista de países que no cooperan plenamente . La lista se elabora anualmente bajo la Ley de Control de Exportación de Armas.

De acuerdo con esa ley, todo país en esa lista no puede recibir artículos de defensa de Estados Unidos. Como Cuba no ha recibido asistencia militar de Estados Unidos, no habrá consecuencias materiales a este cambio, explicó Jeff Abramson, experto sobre el comercio de armas en el Center for International Policy.

Lo que sí cambio, indicó el funcionario del Departamento de Estado, es la evaluación de la cooperación estadunidense con la isla. “Estados Unidos y Cuba retomaron la cooperación en la aplicación de la ley en 2023, incluyendo antiterrorismo. Por lo tanto, el Departamento de Estado determinó que la continua certificación de Cuba como país que ‘no coopera plenamente’ ya no era apropiada”, explicó.