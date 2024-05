Richard Hall y Bel Trew

The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 16 de mayo de 2024, p. 24

Tel Aviv. El presidente Joe Biden y su gobierno han sido acusados de ser cómplices en permitir una hambruna en Gaza, al no tomar medidas suficientes ante repetidas advertencias de sus propios expertos y agencias de ayuda.

Entrevistas con funcionarios actuales y anteriores de la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) y del Departamento de Estado, de agencias de ayuda que operan en Gaza, así como documentos internos de la Usaid, revelan que el gobierno estadunidense rechazó o pasó por alto peticiones de usar su influencia para persuadir a su aliado Israel –receptor de miles de millones de dólares en apoyo militar estadunidense– de permitir el ingreso de suficiente ayuda humanitaria en Gaza y evitar que la hambruna se enseñoreara en el territorio.

Los ex funcionarios señalan que Estados Unidos dio también cobertura diplomática a Israel para crear las condiciones de la hambruna, al bloquear esfuerzos internacionales por alcanzar un alto el fuego o aliviar la crisis, lo que volvió casi imposible entregar la ayuda.

No es sólo cerrar los ojos ante la inanición artificial de toda una población, sino que es complicidad directa , declaró a The Independent Josh Paul, ex funcionario del Departamento de Estado que renunció en protesta por el apoyo de su país a la guerra.

Israel ha negado con vehemencia que exista una crisis de hambre en Gaza, o que haya restringido la ayuda. Afirma que la lucha con Hamas, el grupo militante que desencadenó la guerra actual al dar muerte a mil 200 personas y capturar a otras 250 en Israel, el 7 de octubre, ha obstaculizado los esfuerzos de ayuda.

Desde el tiempo de los primeros signos de alarma, en diciembre, una intensa presión estadunidense sobre Israel para abrir más cruces por tierra e inundar a Gaza con ayuda pudieron haber impedido que la crisis se asentara, afirman los funcionarios. Pero Biden se negó a condicionar la ayuda militar a Israel.

En cambio, su gobierno buscó novedosas e ineficientes soluciones para el envío de ayuda, como las descargas aéreas y un muelle flotante. Ahora, unas 300 mil personas en el norte de Gaza experimentan una hambruna avanzada , de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, y toda la población de la franja, de 2.3 millones, experimenta niveles catastróficos de hambre.

El nivel de disenso dentro de la agencia estadunidense responsable de administrar ayuda a civiles en el extranjero y a combatir el hambre global no tiene precedente. Por lo menos 10 memorandos de disenso interno se han enviado desde el principio de la guerra por colaboradores de Usaid, que critican el apoyo de su país a la guerra en Gaza.