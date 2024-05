S

in presumir de profeta, el primer día de la competencia me ha dado la razón en cuanto a mis reservas. La película Diamant Brut (Diamante en bruto) es la única ópera prima de toda la selección, la primera concursante del país anfitrión y dirigida por Agathe Riedinger. No me convenció.

El diamante del título es una joven de 19 años llamada Liane (Malou Khebisi) quien, como millones de chicas, aspira a ser famosa y rica con el menor esfuerzo. O sea, siendo una influencer. Para ello usa kilos de maquillaje, extensiones rubias en el pelo, labios de sofá, tetas operadas y poca ropa. Ella dice ser virgen y le hace poco caso al joven galán (Idir Azougli) que la corteja, prefiriendo comprobar las reacciones recogidas en sus redes sociales.

Toda la esperanza de la adolescente es ser escogida para un reality show llamado Miracle Island, después de haber hecho una audición. ¿Y se supone que toda esa vacuidad existencial debe interesarnos? La mirada no es lo suficientemente introspectiva como para revelar una vida interior y se queda en la superficie de un retrato impresionista.

Por otro lado, la coproducción entre Dinamarca, Suecia y Polonia, dirigida por el sueco Magnus Von Horn, Pigen Med Nalen (La chica con la aguja), llama la atención al principio por su refinada recreación de la estética del cine mudo, con una fuerte dosis de expresionismo. Sin embargo, el melodrama es demasiado truculento. Trata sobre una pobre mujer llamada Karoline (Vic Carmen Sonne), quien trabaja como costurera en una fábrica de ropa de Copenhague. Ella es echada de su departamento y dice haberse quedado viuda a causa de la primera guerra mundial, por lo que pide ayuda al aristocrático director (Joachim Fjelstrup) de la fábrica; él se vuelve su amante y la embaraza. Su madre interviene para terminar la relación y correrla de la fábrica. Luego aparece el marido resucitado (Besir Zeciri), con una horrible deformación en el rostro a causa de una herida de combate y termina trabajando como freak en un circo. Las cosas se ponen mucho peor, como es de suponerse.