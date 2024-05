Julien Elie, documentalista canadiense enamorado de México, admira la belleza del territorio, pero también destaca el lado oscuro. En 2002 filmó su primer documental, The Last Meal, inmersión en el horror de Huntsville, Texas, capital de la pena de muerte en Estados Unidos. También es autor de Soles negros, sobre la ola de feminicidios y violencia que azotan a México, cinta que presentó en varios festivales.

▲ La trama de la cinta, aunque se sitúa en México, puede ocurrir en cualquier parte del mundo, señala el realizador. En las imágenes, fotogramas de La guardia blanca

–Claro, es un homenaje a esos héroes que luchan contra un monstruo sin cara, pero también al país y a la tierra. La violencia tiene muchas formas y caras, y las amenazas tienen el rostro de empresas, de gobierno, de la policía, de los medios, incluso.

–¿Se puede dormir tras registrar un tema así?

–No es fácil, pero no soy mexicano, no soy periodista, no investigo en esos lugares. La gente me pregunta a veces si fue peligroso grabar en esa zonas. Respondo que sí, pero es mi decisión ir. Recuerdo el caso de Julián Carrillo y su familia, quienes no pueden irse. Yo vivo en Canadá estoy lejos, pero aún así es difícil. De hecho, quería filmar otro tema, pero la vida me llevó ahí. La verdad, fue más complicado que Soles negros.

El deseo de Julien Elie no es ofrecer cifras, datos, sino, simplemente, que la gente sienta y sepa que detrás de esa montañas lindas y esos paisajes tan hermosos existe ese tipo de violencia . Se refiere a la gente al servicio de los grandes y voraces empresarios, grupúsculos de delincuentes que les hacen el trabajo sucio.

–¿Cómo en un lugar tan bello pueda haber tanta maldad? –se le insiste.

–Tengo fascinación por los paisajes que están destruyendo y que están desapareciendo físicamente y de nuestra memoria, y cómo podemos convivir con la memoria de esos lugares. La guardia blanca –asegura– versa sobre el mecanismo de despojo de devastación territorial que se ha sucedido desde hace unos 500 años.

Para él fue importante no enfocarse en un lugar específico ni en personas. “Es una historia que puede pasar en cualquier parte del mundo. La guardia blanca pudo hacerse en cualquier lugar de África, el resto de América Latina o en Canadá, donde también hay devastación, aunque la diferencia es que allá aún hay un estado de derecho, es decir, al menos no matan a los periodistas, a los defensores, a los activistas… Hay amenazas, solamente, pero nada que ver con lo que ustedes viven.

Tú puedes tomar una copa de vino en el centro de la CDMX y te parece normal, pero Ecatepec está a unos kilómetros... También, el pueblo de Oaxaca (que se aprecia en el documental), donde se registra una devastación, está a menos de dos horas de Puerto Escondido. Son como mundos paralelos. Esa violencia está ahí, pero no la vemos; sin embargo, está a un lado.

Con pena, el cineasta afirma que hace tres años que comenzó a filmar La guardia blanca y nada cambia, o peor: siguen matando gente .

Comenta: “es importante ver la cinta en sala, porque tratamos de hacer una película inmersiva por medio de la imagen, de la música. Es más que dar cifras…”

El filme llegará a salas de cine comerciales el 24 de este mes bajo el sello de distribución Pimienta Films.