os excelentes resultados (él mismo dixit) logrados por el esperpéntico Javier Milei como presidente de Argentina tiene números concretos, entre otros: más de 3 millones de pobres adicionales en sólo cinco meses de gobierno , altísima inflación, brutal devaluación, desplome de la actividad productiva, desempleo creciente, caída libre del poder adquisitivo de los salarios (que se mantienen congelados), jubilaciones y pensiones de hambre, despiadados tarifazos, privatización a ultranza, acelerado industricidio, descarada entrega de la riqueza nacional al capital extranjero y muchísimo más. El horror, de tal suerte que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) concluye que en 2024 este país sudamericano (junto con Haití, con -2 por ciento) será el único de la región con caída (3.1 por ciento, en vías de empeorar) en su producto interno bruto. Y el anarcocapitalista va por más, si lo dejan.

México, con sus seis gobiernos neoliberales al hilo, ya padeció las miserias causadas por la brutal política que ahora aplica Milei en Argentina, quien, si no lo detienen, llevará a la ruina a esa nación. Prometió, y muchos le creyeron, que el costo de corregir la economía lo pagará la casta política, no la gente , pero en los hechos toda la carga del brutal ajuste ha recaído, de forma aplastante, en la población que ya no siente lo duro, sino lo tupido.

Argentina, pues, en el sótano, pero las demás economías latinoamericanas registrarán números positivos, aunque la propia Cepal advierte que la expansión esperada para la región en 2024 se mantiene en la senda del bajo crecimiento económico observado en los últimos años, y el gran desafío es cómo avanzar hacia un crecimiento más alto, dinámico e inclusivo . El conjunto de naciones de la zona enfrenta un escenario internacional complejo, caracterizado por un crecimiento de la actividad económica y el comercio global por debajo de sus promedios históricos, junto con tasas de interés que permanecen altas en los países desarrollados, redundando en mayores costos de financiamiento para los países emergentes. El bajo crecimiento esperado en 2024 no es sólo un problema coyuntural, sino que refleja la caída de la tasa de crecimiento tendencial del PIB regional .