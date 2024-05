▲ El guitarrista dedicó el tema Prayer of a Child a los desplazados por la guerra. Foto tomada de la red social X

La presentación tuvo lugar en M&S Bank Arena. Considerado por la prensa internacional como leyenda del rock y el blues , Clapton comenzó su concierto con la canción Blue Dust. Entre los 16 temas que interpretó, el momento más emotivo fue cuando tocó Prayer of a Child, mientras en pantallas gigantes se proyectaban imágenes de la población de Gaza y de la destrucción de esta localidad.

En Liverpool, antes de Tears in Heaven, tema dedicado a su hijo fallecido en 1991, interpretó los primeros acordes del emblemático tema You’ll Never Walk Alone.

Esa presentación formó parte de la gira del músico en Reino Unido e Irlanda; Newcastle fue la primera parada el pasado 9 de mayo. El músico viajará este año por ocho países donde ofrecerá otros 26 conciertos. El 3 de octubre se espera la presentación del llamado Manos lentas en el Foro Sol de la Ciudad de México.