Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 13 de mayo de 2024, p. 2

La museógrafa Rosa Estela Reyes García, quien hace casi 50 años ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recibirá un homenaje el 16 de mayo en el Museo Nacional de Antropología (MNA), por su invaluable contribución en la promoción y preservación del patrimonio cultural mexicano .

En entrevista con La Jornada, la actual directora del Centro INAH Querétaro manifestó su orgullo y reconocimiento hacia el instituto, al que calificó de “columna vertebral del acervo nacional, así como de la cultura, la identidad y la memoria.

“Fue el primero de marzo de 1975 cuando ingresé al INAH. Me siento agradecida con la vida, además de que mantengo viva la llama de la gratitud y del amor por los museos, así como por nuestro patrimonio nacional.

“La gala conmemorativa, adscrita al Día Internacional de los Museos –proclamado el 18 de mayo por el Consejo Internacional de Museos–, también estará dedicada al colega José Enrique Ortiz Lanz, reconocido museógrafo y arquitecto.

“Me da gusto formar parte de este acto porque puedo ser apapachada por la red de colegas apasionados de los museos, pero, por otro lado, me da pena, debido a que cuando me desempeñé como coordinadora de museografía, en el entonces Museo Nacional de las Culturas, me negaba a que pusieran mi nombre en las invitaciones o en los boletines de las exposiciones, ya que creo firmemente que el trabajo museográfico es una labor colectiva.

“La razón es que soy de una generación en la que luchamos por los proyectos sociales, colectivos y humanos; no era necesario ser el líder del grupo, sino que, en esencia, todos somos importantes. Deseaba que en cada documento aparecieran los nombres del equipo de museografía.

Esta es una oportunidad para que este reconocimiento se extienda a toda la comunidad que ha trabajado conmigo desde hace tantos años: museógrafos, investigadores, gestores, funcionarios, trabajadores del INAH y profesionales de las industrias creativas.

Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rosa Estela Reyes permaneció por dos décadas en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, donde participó en numerosos proyectos, como exposiciones internacionales, además de la red de museos del INAH, integrada por 162 recintos que dan cuenta de un pasaje de la historia nacional o estatal, o bien que refuerzan los conocimientos sobre una localidad, un sitio histórico o arqueológico importante .

Desde 1995 hasta 2010 asumió la dirección del Museo Regional de Querétaro, ubicado en uno de los edificios más significativos de la capital queretana, el convento Grande de San Francisco, con una historia iniciada hacia 1540, ligada a la Conquista y al poblamiento emprendido por los caciques otomíes y los frailes de la orden franciscana , según se informa en la cuenta de Facebook del recinto.

“Con los museos también reafirmamos los conocimientos de los estudiantes que cursaban la educación básica. Años después, comprobamos que los visitantes acuden a éstos con varias expectativas, entre ellas el conocimiento, el ocio, el disfrute y el ‘goce intelectual’, término que engloba la reflexión, pues son espacios seguros para sostener conversaciones difíciles”, añadió Reyes García (Durango, 1958).