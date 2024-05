l catecismo de la Iglesia católica enseña a los niños a recitar de memoria los 10 Mandamientos de la Ley de Dios. El Octavo dice así: no mentirás. (Antes de seguir quisiera precisar que no pertenezco al sector de comecuras). El extraño caso del obispo Salvador Rangel Mendoza ha puesto a las jerarquías de la Conferencia del Episcopado Mexicano frente a la disyuntiva de mentir, o al menos distorsionar la verdad, sobre lo que ocurrió; o aceptar la realidad cualquiera que sea, aún a costa del prestigio del prelado y de la propia Iglesia. Las versiones de las autoridades no coinciden. Una dice que fue secuestro, otra asegura que se trató de una aventura personal que terminó en el hospital –un mal viaje, pues–. Las redes sociales ya dieron su veredicto y no favorece al obispo. Su prolongado silencio no lo absuelve.

La Marcha al Mar

Hubo un presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines –1952-1958– (de los pocos príistas que no se hicieron millonarios), que lanzó el plan la Marcha al Mar , con el que desarrollaría la producción pesquera y las instalaciones portuarias para dinamitar la economía, redistribuir a la población y frenar el éxodo de paisanos a Estados Unidos. Desde entonces la economía del mar ha sido vista con cierta indiferencia.

Oceana, organización dedicada a la protección de los mares, lamenta que los legisladores del Congreso de la Unión dejaron sus cargos sin registrar avances para mejorar el marco legal del sector pesquero, una de las principales actividades económicas y fuente de alimentación del país, que da empleo a más de 2 millones de personas. De 2018 a 2024 senadores y diputados presentaron 66 iniciativas legislativas y sólo aprobaron seis.

Ombudsman Social

Asunto: Libretón

Mi tarjeta de débito es una Libretón. En marzo mi saldo de más de 12,000 pesos me apareció en negativo o sea -12,000. He ido semana tras semana al banco y el funcionario que me atiende (siempre el mismo) me consta que le dijeron que había un cargo de 25,000 el día 6 de enero de 2024. Lo sucedido es que mi hija radicada en Canadá me envió 25,000 y ese dinero jamás entró a mi cuenta. En abril aparecen en la tarjeta más de 37,000 como un adeudo mío y me piden que pague.

Berta I. Saldaña R./Ciudad Juárez, Chihuahua

Twitterati

¿Por qué decide suicidarse? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean su vida profesional y familiar en ese momento? ¿No se ha realizado la investigación en materia de sicología forense? ¿Por qué no la solicita el MP, o la familia, Pemex, y/o la aseguradora en cuestión?

@Emigdio Ruiz

