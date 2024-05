Raymundo León

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de mayo de 2024, p. 5

La Paz, BCS., Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, manifestó ayer que la prioridad de su gobierno será la seguridad, por lo que con ella se acabaron los abrazos a los delincuentes; el que la haga se va a ir a la cárcel, advirtió.

A esta mujer no le tiembla la mano. Van a tener a la presidenta más valiente. Vale la pena. No se vale que 35 por ciento del territorio nacional esté en manos de los delincuentes y que haya 185 mil personas asesinadas. No nos acostumbremos a la violencia , expresó.

Ante 2 mil personas concentradas en la Arena La Paz, de la capital sudcaliforniana, dijo: nuestros hijos no merecen a una bola de cobardes que tienen miedo. Si ustedes van conmigo, yo voy .

La abanderada opositora se comprometió a apoyar las propuestas de los candidatos de PAN, PRI y PRD a las alcaldías de La Paz y Los Cabos, Rigoberto Mares y Ernesto Ibarra, respectivamente.