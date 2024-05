N

o puede haber mercadotecnia si no hay venta. No puedes promocionar algo que no se vende, sea por calidad, precio o uso. No vendes una escalera eléctrica donde no hay electricidad. En México a los promotores no les ha interesado algo clave: la parte cultural y turística de la tauromaquia, que no es una fiesta sino una rica expresión cultural específica. Lo ignoraron. Sucesivas empresas en la capital y en los estados insisten en promover la rica tradición taurina de México como un espectáculo más que difícilmente puede competir con la cantidad de eventos de diversión y deportes que se multiplican cada día. Descuidaron y no han entendido que esta singular tradición mexicana, que en la Ciudad de México data del año 1526, requería de un tratamiento específico como añeja expresión popular e idiosincrática de numerosas ciudades y poblaciones a lo largo y ancho del país , señala el especialista en mercadotecnia, consultor de negocios y aficionado Carlos Varela Mejía.

“Precisamente por ello, añade, por haberla conservado como un valor cultural y no como otro espectáculo, en España la tauromaquia apenas se toca, salvo por cuestionamientos y performances de grupúsculos antitaurinos y sociedades protectoras de mascotas. Las autoridades de cada provincia no sólo la protegen y apoyan con subsidios, encuentros, concursos regionales y nacionales, conferencias, congresos y ediciones, sino que se involucran en la observancia del reglamento, tanto por respeto a ese concepto del toreo como valor cultural, como para fortalecimiento de este y defensa del público que paga, que suele tener garantía de un ganado con edad y trapío.

“En los casos de Pamplona o la península de Yucatán, prosigue Varela, los protectores de animales no califican porque la tauromaquia se ha conservado como expresión popular ancestral y tradición cultural en cuya preservación se involucran ciudadanos y autoridades. Si este binomio se descuida, las cosas no salen o su resultado es débil. Hace décadas que a las empresas de la Plaza México no les ha interesado promover la tauromaquia como tradición popular nacional, cultural y turística, desaprovechando mil posibilidades comerciales y de mercadeo, de historia, de ediciones, de objetos promocionales, de visitas guiadas, de difusión en serio. ¿Qué se vende afuera del Coliseo Romano o de la torre Eiffel? Pues todo lo imaginable relacionado con esos inmuebles. Acá, a quien le interesa que la parte cultural de la fiesta no muera lo matan de aburrimiento, no obstante la importancia histórico-taurina y turística de la tauromaquia.