Por la noche, antes de abordar el vuelo de Tapachula hacia la Ciudad de México, contó: A la salida de Motozintla nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos (reporteros) que estaban ahí eran los de Latinus .

La camioneta en que viajaba Sheinbaum se detuvo en un retén. Ella bajó la ventanilla del vehículo para escuchar a los encapuchados. Queremos que usted, cuando sea la presidenta, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa. No podemos pasar para allá porque si pasamos nos hacen pedacitos , le aseguró uno de ellos.

Motozintla, Chis., Claudia Sheinbaum fue abordada a la entrada de este municipio por un grupo de hombres encapuchados que le expresaron: cuando esté en el poder, que se acuerde de la Sierra. Acuérdese de la gente pobre, no estamos en contra del gobierno .

–¿Eso qué significa? ¿Cree que fue montado? –preguntaron reporteros.

–No sé. Me llamó mucho la atención, la verdad. Decían que eran pobladores, luego por ahí dijeron no somos fifís . Muy extraño.

–¿Se sintió intimidada?

–No, para nada. Nos pararon, dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latinus y me llamó mucho la atención que dijeron no somos fifís ni nada de eso . Fue muy extraño.

Antes, en el mismo retén, reporteros fueron registrados por los encapuchados, algunos de ellos armados. Pidieron a los periodistas su identificación, les preguntaron de dónde venían, a qué iban a Motozintla; además, revisaron las cajuelas para verificar que sólo llevaban ropa en sus maletas y su equipo de trabajo.

El video se puede ver en https://acortar.link/dyAbIb