on todo y sus ventajas, la tecnología también debilitó al pensamiento, a la palabra, a la comunicación humana, a una elemental cortesía en el trato interpersonal, a la llevada y traída transmisión de valores (he contado a 10 en una mesa y el único que no iba uncido al celular era el mesero), a la autoridad de padres y maestros, al oficio de locutores, ministros religiosos y políticos, incluidos los candidatos que, por más que se empeñan, no entienden que saber hablar en público no es lujo de oradores arcaicos o preparación al vapor, sino compromiso ineludible de profesionales por elemental respeto a los públicos que intentan convencer.

No te vayas todavía, amable leyente (¿o falta leyenta?), que aprender a morir demanda como requisito indispensable aprender a vivir, cada día, con los ojos bien abiertos hacia uno mismo y hacia los demás, como requisito para que ese aprendizaje cotidiano tenga sentido y a la hora en que cada uno nos topemos con La Puntual, sepamos mirarla de frente, sin remilgos ni pavores, siempre y cuando evitemos ser secuestrados por familiares, médicos y cuidadoras, en esa infame terminación tan solícita como despiadada con que los seres queridos y la industria de la salud prolongan agonías por inconfesables motivos.