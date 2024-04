El presidente López Obrador clausuró la reunión. No fue a pedir apoyo a los financieros como algunos de sus antecesores, cuando México pasaba por una crisis. Al contrario: recorrió el mapa de sus éxitos: el aumento de los salarios, el peso revaluado, la inversión extranjera, sus programas sociales. Cumplió la promesa de no cambiar el marco regulatorio. El presidente de la Asociación, Julio Carranza, asintió. Los financieros le brindaron un amplio reconocimiento.

Fue una pasarela de candidatos. Xóchitl Gálvez leyó en teleprónter su propuesta. La acompañó su equipo ciudadano , Santiago Creel, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo, náufragos del huracán electoral de 2018 que cambió el poder de manos, pero no convocó a los impresentables de los partidos que la postulan, Alito, Marko y Zambrano. Atacó a la candidata de Morena, pero Claudia prefirió ignorarla. Xóchitl propuso que el país debe cambiar; sin embargo, al menos la mayoría de ese auditorio, quiere que continúe el crecimiento y desarrollo actuales porque le está yendo bien.

a Convención Nacional Bancaria se realizó en Acapulco el pasado fin de semana en un escenario completamente distinto al de hasta hace pocos años. Pertenecen a Morena el Presidente de la República, la candidata a sucederlo y va adelante, la gobernadora del Banco de México, el secretario de Hacienda, la gobernadora de Guerrero y la alcaldesa del puerto. No figuran en el presídium los funcionarios del viejo régimen. El presidente López Obrador y la abanderada del morenismo, Claudia Sheinbaum, recordaron a los financieros que les ha ido muy bien con el primer gobierno de izquierda en la historia del país. He cumplido mis compromisos , les dijo el jefe del Ejecutivo. Por su lado, Claudia presentó su programa Prosperidad Compartida , el eje de su futura administración. Se comprometió a continuar lo emprendido por el gobierno y revisar, junto con los banqueros, si es necesario, una reforma fiscal. Las fuerzas armadas seguirán participando en la administración y la construcción de obras púbicas, también mencionó.

Cautela y firmeza

Victoria Rodríguez Ceja, la primera gobernadora del Banco de México no designada por un presidente prianista, sino por AMLO, dio otra pincelada guinda a la convención acapulqueña. Advirtió que el camino para reducir la inflación a un nivel entre 2 y 4 por ciento no está exento de riesgos. El banco central conducirá sus acciones con cautela y firmeza para alcanzar la meta. No está lejos, la inflación general anual al mes de marzo fue de 4.2 por ciento. Hace un año era de 6.8.

Supuestamente debo escribir a un correo del INE para aclarar el problema que ustedes (el INE) han generado –y que ustedes deberían aclarar–, mi exclusión de registro en la lista nominal de electores, después de ser notificado el 4 de enero que mi inscripción fue exitosa y era incluido en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Eduardo César Cabrera Flores/Barcelona, España

R: Igual que a ti, le frustraron su derecho a votar a casi 40 mil mexicanos que residen fuera de nuestro país. ¿Por qué? El consejero Arturo Castillo debe una explicación. También del gasto de más de 200 millones de pesos.

