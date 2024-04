De tal manera, el gobernante no logró obtener de la consulta múltiple una muestra incuestionable de respaldo social mayoritario ni convertir el ejercicio democrático en plataforma para su empeño de relegirse en los comicios presidenciales previstos para enero del año entrante.

Al margen de las votaciones de ayer, Ecuador sigue sumido en una triple crisis de pronóstico reservado: la de inseguridad, que Noboa heredó de sus predecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso; la internacional, causada por el propio presidente con su bárbaro asalto a la embajada de México en Quito –y que le ha valido al gobierno ecuatoriano un aislamiento sin precedente en Latinoamérica y en el mundo–, y la energética, provocada por la ineficacia y el descuido del gabinete del propio Noboa, y que ha originado un grave desabasto eléctrico en las principales ciudades del país andino.

Parece difícil que las reformas en materia de seguridad pública puedan revertir la actual situación de desastre, toda vez que no están dirigidas a resolver la raíz de los fenómenos delictivos, sino a combatir sus síntomas. Por su parte, la crisis diplomática no ha hecho más que empezar y puede darse por descontado que sus consecuencias aún no han impactado del todo a los gobernantes de Quito. En suma, los éxitos gubernamentales en la consulta de ayer no se traducen en victorias políticas ni en logros gubernamentales significativos.