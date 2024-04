▲ La propuesta de este grupo está más vinculada a un carnaval o una fiesta popular que a una actividad intelectual. Foto tomadas del Facebook de la agrupación

La compañía utiliza el espacio como una caja negra en la que cualquier cosa puede suceder. Hay un escenario; sin embargo, de repente usamos el techo, el aire, las paredes y nos movemos entre el público. Es un espectáculo inmersivo en el que la acción sucede en todas partes , detalla James.

En contra de las reglas

–¿Su propuesta es única?

–Desde un principio fundamos nuestra compañía para hacer lo que queríamos, sin complacer a nadie. No tuvimos un referente, en muchos casos fuimos en contra de las reglas. Seguimos nuestro camino, buscamos nuestro lenguaje, hicimos las cosas a nuestra manera y eso de alguna forma terminó haciéndonos único. Muchos intentaron copiarnos, no obstante, cuando ves un espectáculo nuestro te das cuenta de que no has visto nada parecido. Te puede gustar o no, pero lo que vas a ver es algo único”.

Para James, resulta difícil describir Aven, porque no tiene un concepto intelectual. No explicamos las cosas. En el espectáculo vamos más rápido que tu cabeza, vamos directo a tu cuerpo, a las emociones y formas parte de lo que pasa aunque no quieras. Es como cuando te paras frente a una tormenta en el océano, hay algo gigantesco que te lleva a un estado y te genera una energía difícil de explicar porque no es algo intelectual .