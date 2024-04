Añadió que ella emplea incluso “creepypastas (historias cortas de terror compartidas a través de Internet) que me dan miedo, o pódcast. Me gustan mucho los programas donde el oyente llama y cuenta, porque el terror, como el humor, es uno de los pocos géneros que no necesita tanto. Basta que uno esté más o menos tranquilo en su casa y se ponga un pódcast o la radio y haya una persona que esté contando una historia y eso da más miedo”.

Más cerca de Stephen King que de Bolaño

La novelista refirió que le gusta trabajar un horror con una base muy realista de miedo, que después puede representarse con sucesos sobrenaturales, que también pueden ser violentos. Me interesa en particular el conflicto que tenemos no sólo en América Latina, sino en todas partes: la necesaria indiferencia y hasta crueldad cotidiana o falta de solidaridad, y en algunos casos he identificado la paranoia .

Enríquez dijo que como el terror es un género que habla de la otredad, del monstruo, de a quién consideramos monstruo, en nuestras sociedades constituimos mucho en ese ser a las personas que están en situación de vulnerabilidad .

Sostuvo que en todas las sociedades, desarrolladas o no, sobre todo desde la pandemia, se consolidó una idea muy refractaria hacia la muerte. En la mentalidad, la gente sólo fallecía de covid y no de otras enfermedades, pero empezamos a contar muertos y a incorporar un léxico muy rápido; eso también nos dejó un poco locos .

Contó que se siente más influenciada por Stephen King que por Roberto Bolaño, pero éste representa muy bien “el continente donde nací, vivo y con el que me identifico. En cambio, Gabriel García Márquez es el mundo de mis padres y su generación, una generación diezmada. Las nuestras también fueron diezmadas, pero por otros males como el narco, las drogas y el exilio económico, etcétera”.