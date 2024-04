Noboa responde culpando a la ministra de Energía, Andrea Arrobo, y despidiendo a varios de sus colaboradores. La luz se le sigue apagando.

No olvidamos que sigue preso Jorge Glas, a quien el gobierno de Noboa utiliza como rehén. México lo considera un perseguido por razones políticas y refrenda su decisión de otorgarle asilo. Y nosotros demandamos su liberación.

José Enrique González Ruiz

Pregunta al TEPJF

Al Tribunal con sus fallas

le hago una interrogación:

¿al menos Ricky Ricón

vendrá con su traje a rayas?

Benjamín Cortés V.

Faltan especialistas en el Issste

El 16 de abril pasado asistí a consulta a la clínica del Issste 094214, ubicada en avenida Revolución, en San Pedro de los Pinos, con los resultados de mis estudios en mano, que el doctor general me había solicitado, relacionados con la artritis reumatoide.

Luego de revisarlos me comunicó que no podía enviarme con el reumatólogo porque en los dos hospitales que me correspondían no contaban con especialista y que el sistema no le permitía remitirme a otra.

Me mostró una larga lista de especialidades sin doctores. Fui a la ventanilla de información y me remitieron a las oficinas de la zona poniente. Allí me corroboraron que no había ese personal.

Estamos a poco de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concrete su empeñada y empeñosa promesa de superar el rubro salud. Los del bloque opositor están frotándose las manos. Intuyo que la problemática es amplia. Me desconsuela.

Julio Vidal Blanco

Invitaciones

Analizarán embates del Poder Judicial

El Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano invita a la reflexión y análisis Ante los embates del Poder Judicial , con el abogado constitucionalista José Ramón Puente.

La cita es mañana a las 12 horas en el Parque del Cartero José Refugio Ménes de la colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés.

Para más información consulte la página de YouTube de El Círculo de Reflexión y sus redes sociales Facebook y X (antes Twitter).

Imelda Beristáin, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Maru Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa, Israel Hernández C. y Antonio Villegas

En memoria de Jesús Antonio Carlos Hernández

Honores en su partida física al Maestro Jesús Antonio Carlos Hernández, este jueves 18 de abril de 2024 en la Ciudad de Puebla de Zaragoza. Mexicano ejemplar, luchador indeclinable por la justicia, la democracia, por el socialismo y por un México mejor.

¡Presente!

Solidaridad y condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Los servicios son en Velatorios Cristo Rey, en la 11 Sur a partir del 18 de abril y la cremación a las 16 horas del 19 de abril de 2024. Puebla, Pue.

Por la Coordinación del Foro Petróleo y Nación, Juan José Dávalos López