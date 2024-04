Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 19 de abril de 2024, p. 3

El escritor José Agustín, fallecido el pasado 16 de enero, recibirá un tributo el 20 y 21 de abril en el Complejo Cultural Los Pinos. Titulado Inventando que sueño, nombre de un libro suyo de cuentos de 1968, consistirá en una amplia gama de actividades con la finalidad de mostrar los géneros en los que incursionó. Habrá mesas y un maratón de lectura, conciertos, un tianguis de editoriales independientes, proyección de películas, una exposición de objetos personales y el estreno de la obra de teatro Baño de uñas, escrita en 1988 al calor de las elecciones presidenciales de ese año.

El estreno estará a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, que incorporará a su repertorio. La idea es que se lleve a otros estados, se anunció en conferencia encabezada por Andrés y Agustín Ramírez Bermúdez, hijos del homenajeado.