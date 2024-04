▲ La autora adelantó que en mayo publicará un libro de ensayos, titulado De la mano a la luz, y que tiene otro terminado, pero que no ha entregado, Gitana más buena no ha habido ni habrá. Aquí, Jacobs durante el homenaje. Foto Víctor Camacho

–Aunque debo decir que he avanzado, si leo mi primer libro, lo veo muy bien; claro que ya no lo volvería a escribir. Cada uno de mis libros son diferentes y cada uno tiene su lugar tanto en el mundo literario como en los lectores. Hay quienes prefieren unos y otros, otros; por eso tengo tantos, para dar gusto a mucha gente.

Una es la Antología del cuento triste, realizada en 1997 al lado de Augusto Monterroso (1921-2003), su primer esposo: No sé cómo me atreví, pero ahí está; Tito era, como ustedes saben, muy ocurrente, por decir lo menos, y que me haya invitado a colaborar en un libro fue genial .

–¿Mantiene hoy las mismas motivaciones o incentivos para escribir que en sus inicios?

–Siempre he sido una persona más bien aislada, no es que no tenga amigas y amigos desde la primaria, pero ellos mismos te dirán que yo era la más callada, la más reservada, y así he seguido; me extraña que aún me llamen. Por eso la literatura ha sido mi interlocutor, mi refugio, mi mejor medio de comunicación, mi todo.

Mi diario es mi manera de hablar conmigo misma. Hay en casa un mueble lleno con mis diarios, son muchísimos; todos tienen fecha; no me atrevo a leerlos, pero alguien sí se atreverá algún día. Nunca he pensado en publicarlos.

Bárbara Jacobs agrega que su diario ha sido una compañía imparable y que decidió llevarlo desde muy niña debido, precisamente, a que es una persona poco sociable , y siempre lo ha tenido como un recurso.

“Lo empecé en Montreal, cuando tenía como 12 años, pero, formalmente, ahí están todos mis cuadernos desde 1964. No ha sido inspiración para mis libros, sino más bien le platico o le pido permiso; le digo: ‘si ves que voy a regarla, por favor, échame aguas’.”

Aunque en su momento afirmó que su libro La buena compañía era su testamento literario , la escritora asumió ahora que el próximo que escriba, si lo termino , también cumplirá esa función.

Siempre supongo que el libro que estoy escribiendo va a ser el último, y ahora sí cada vez me acerco más a creer en lo que yo misma digo, pero ojalá también escriba el que viene.

La autora de Las hojas muertas, Doce cuentos en contra y Días de tu vida adelantó que en mayo se publicará un libro de breves ensayos literarios, titulado De la mano a la luz, y que cuenta con otro terminado, pero que no ha entregado, porque es más divertido y atractivo, y temo que haga a un lado al que está por aparecer. Se llama Gitana más buena no ha habido ni habrá, como la copla española, aclaró entonando esa melodía.

Aunque en la entrevista se reservó los detalles del libro en el cual trabaja hoy día, porque es un secreto, pero ya tiene título y algunas páginas avanzadas , durante el homenaje la autora dio más pormenores.