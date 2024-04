Los nuevos miembros del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso incluyen el álbum de ABBA de 1976 Visitors, el de 1994 de The Notorious B.I.G. Ready to Die, el de Blondie de 1978 Parallel Lines y la versión de Ru-dolph the Red-Nosed Reindeer de Gene Autry, de 1949.

El álbum de comedia de 1971 de Lily Tomlin This Is a Recording es la única grabación no musical en la lista de este año.

Autry, el vaquero cantante que fue una de las estrellas más grandes de Estados Unidos a mediados del siglo XX, grabó la versión definitiva de Rudolph the Red-Nosed Reindeer (Rodolfo, el reno de la nariz roja). El año pasado, una canción navideña perenne más reciente, All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, se unió al registro, que ahora tiene 650 títulos.

The Visitors fue el cuarto álbum del supergrupo sueco ABBA, e incluyó sus éxitos Dancing Queen, Money, Money, Money y Fernando, entre otros temas.

Blondie y la cantante Deborah Harry tuvieron su gran avance comercial con Parallel Lines, un álbum con una famosa portada a rayas en blanco y negro que incluía Heart of Glass. A él se une otro clásico de la nueva ola del mismo año, el disco debut homónimo de The Cars.

El álbum de 1994 de The Notorious B.I.G. Ready to Die con Juicy y Big Poppa, fue el único lanzado durante su vida y encabeza los registros de hip-hop de este año que también incluyen La-Di-Da-Di, el sencillo de 1985 de Doug E. Fresh y Slick Rick.

Rocket ’88, de Jackie Brenston and His Delta Cats, el sencillo de 1951 que algunos argumentan que fue la primera canción de rocanrol, también está en la lista.

Sencillos que definieron la carrera de varios artistas emblemáticos también ingresarán al registro, incluidos Chances Are, de Johnny Mathis; Don’t Worry, Be Happy, de Bobby McFerrin; The Tennessee Waltz, de Patti Page, y Ain’t No Sunshine, de Bill Withers.