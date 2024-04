Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 15 de abril de 2024, p. 13

Al mantener el uso del glifosato en el país se conserva la visión que defiende el derecho de las trasnacionales a envenenar a la gente , sostuvo Silvia Ribeiro del Grupo ETC y colaboradora de esta casa editorial. Se sigue avalando un tipo de agricultura que no garantiza la seguridad alimentaria, ya que ese químico se importa y se depende de las transnacionales; esto no es soberanía, es dependencia alimentaria , señaló.

El glifosato se utiliza en el agro para desecar, se aplica cuando se levantan las cosechas para que no quede material, se le conoce como mata todo . Deja el suelo sellado y esto tiene un impacto severo, sobre todo en condiciones de sequía, pues no permite la filtración de agua y el país tendrá cada vez más estrés hídrico, indicó en entrevista.

Este herbicida se utiliza para matar lo que hay alrededor de un cultivo, se trata de un tipo de agricultura destinada a grandes capitales que lo que quieren es ahorrar en pagar a trabajadores rurales para que hagan el trabajo de deshierbe .

El problema principal es de contaminación y salud, el primer uso del químico es agrícola y el segundo es para todo tipo de jardinería y se aplica en los bordes de carreteras, en sitios donde se busca que nada crezca. Incluso en países donde no se cultivan transgénicos se encuentra en la sangre y en la orina de la gente, México es un ejemplo y hay estudios que lo han reportado, mencionó.

Enorme lucha de poder