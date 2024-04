Sí, pienso en la idea de la heroína, obviamente, es una droga horrible, terrible. Yo también estuve en la adicción. No es tan blanco y negro como eso. Era muy joven y creía que tenía todas las respuestas. Por supuesto que me arrepiento de haberme drogado. Si hubiera sabido cómo iba a acabar, habría tenido mucho más cuidado con lo que hacía y con la gente con la que lo hacía , agregó.

“No suelo hablar de ello, pero creo que durante mucho tiempo no he hecho otra cosa que intentar asumir mi responsabilidad. He recibido amenazas de muerte en Internet y en las redes sociales. Amy inspira mucha devoción y fanatismo.

Una de las reacciones a la película Back to Black, dirigida por Sam Taylor-Johnson, sobre la carrera de la cantante y compositora Amy Winehouse, fue la de su ex esposo, Blake Fielder-Civil. Asimismo, desde su estreno, la semana pasada, el filme generó críticas entre los seguidores de la artista.

La historia incluye las canciones más famosas de Amy, entre las que destacan Stronger Than Me, Fuck Me Pumps, Valerie, Rehab y Back To Black.

La cantante conoce a Blake Fielder-Civil en un billar, encarnado por Jack O’Connell. De manera carismática ese personaje conquista a Amy en una cita. La situación se pone tensa cuando llega Becky, novia de Blake.

La protagonista queda enamorada de Blake, quien consume cocaína y la invita a hacerlo, pero la cantante prefiere el alcohol y la mariguana. Su relación se ve envuelta en distintos escándalos, como cuando Amy reprocha a su novio su consumo de drogas mientras ella golpea a una seguidora que quiso tomarse una foto con ella.

Luego de casarse con Blake, la intérprete empezó a consumir drogas duras. Su vida privada se volvió el principal objetivo de la prensa debido a los escándalos protagonizados por el tóxico matrimonio.

La parte final de la película muestra la creación de su segundo disco, Back to Black, con el cual consiguió seis postulaciones a los Grammys, de los cuales ganó cinco, volviéndose la primera artista británica en obtener esa cantidad de premios en una noche.

Amy Jade Winehouse, nombre completo de la artista, nació el 14 de septiembre de 1983. A los nueve años de edad y después del divorcio de sus padres, se inscribió en la escuela de teatro de Susi Earnsh, donde estuvo cuatro años. A los 10, fundó una banda de rap llamada Sweet ’n’ Sour. Luego, a los 13, acudió a la Sylvia Young Theatre School, pero fue expulsada tres años más tarde.

El final de la vida de Amy es conocido por la mayoría del público. Fue encontrada muerta en 2011 a los 27 años, edad en la que han muerto otras estrellas de la música, como Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix, integrantes del llamado por la prensa y sus seguidores Club de los 27.

Antes del estreno de la película se lanzó el video Tears Dry On Their Own, el cual incluye imágenes nunca vistas de Amy Winehouse y se puede ver en la cuenta de YouTube de la cantante.