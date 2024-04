Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Sábado 13 de abril de 2024, p. 7

La compañía española Karlik danza-teatro presenta en México la obra infantil El pozo de los mil demonios, de la dramaturga, actriz y diseñadora Maribel Carrasco, en el Teatro Helénico.

Con dirección de Cristina D. Silveira, la trama narra aspectos autobiográficos de su autora, quien creció en la ciudad veracruzana de Catemaco, y cuya nana indígena influyó en su cosmovisión al compartirle leyendas y cuentos cada vez que iban o venían del pozo.

Asomarse a un pozo equivale a mirar el reflejo de la eternidad, pero a la vez es como echar un vistazo dentro de una misma , explicó Carrasco en entrevista con La Jornada.

“El proceso creativo de la obra, escrita hace 30 años, tiene relación con la intuición y con las preguntas que me hago sobre el mundo que me rodea y sobre lo que me inquieta acerca del universo de la infancia en relación con la vida de los adultos.

“La trama se asemeja a la estructura del cuento maravilloso, una especie de Alicia en el país de las maravillas, en un contexto tradicional mexicano, derivado del imaginario de mi propia infancia y la memoria de las historias que me contaron entonces.

Mi nana me enseñó a mirar el mundo de otra manera y a detenerme para apreciar los detalles que para la mayoría pasan desapercibidas.

De la mano de su muñeca y la niña-pájaro, Jacinta (una niña valiente) debe enfrentarse a demonios, alimañas, entre otros personajes chiflados. Para cumplir con ese cometido, es necesario vencer sus miedos y saltar a lo profundo de un pozo seco, donde el Chamuco y el Demonio de la sequía se llevaron el cántaro con agua de que depende la vida de la protagonista, además del planeta Tierra.