También anunciaron que su gira empezará en mayo e incluirá diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Además, los nuevos sencillos que lancen sonarán en la emisora de esa casa de estudios Radio IPN, en el 95.7 de frecuencia modulada.

Para Francisco Yocupitzio Arellano, Yocu, baterista de la agrupación, trabajar con Navarro fue un movimiento arriesgado.

Nos percatamos de que el género ska ya está plano, nuestra propuesta evolucionó el sonido de la banda, el cual refleja a la sociedad mexicana, ya que fusiona diferentes géneros, como somos en el país: una mezcla de razas. Apoyamos la apertura que tiene el público con estos nuevos ritmos combinados y también admiramos a los festivales que los incluyen, cosa que no tuvimos en nuestros inicios , finalizó el músico.

La banda no contó con el apoyo de una disquera mexicana, ya que su estilo se consideraba no comercial, de tal manera que lo hizo de forma independiente. En 1999 consiguió un acuerdo con el sello Luaka Bop, del músico y cantante de Talkin Heads, David Byrne, para su debut internacional, Los de Abajo; además, junto con Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, es la única banda en presentarse en el programa Later... with Jools Holland, de la BBC.

Que se joda el amor ya se encuentra en las principales plataformas de música digital y su video se puede ver en la cuenta oficial de YouTube de la banda.