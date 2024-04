Kate Mossman

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de abril de 2024, p. 6

La cantante y compositora Sheryl Crow realizó recientemente un viaje con hongos mágicos. Fue en la Universidad Johns Hopkins en Maryland, donde desde 2016 se estudia un tratamiento contra la depresión con la administración de dosis de silocibina, químico que contienen esos níscalos.

Sólo una cosa lo estropeó: el viaje empleó una lista de reproducción seleccionada y diseñada para mejorar la experiencia alucinógena. En cambio, sus oídos la llevaron a un espacio analítico. La lista de reproducción me quitó la capacidad de emprender el viaje , reflexiona. “Pensé, oh, están tocando Here Comes the Sun (Los Beatles), ¿entonces se supone que debo estar viendo colores brillantes? Si no entiendes mucho sobre música, creo que puedes disfrutarla más...”

Crow, de 62 años, luce brillante en su estudio de Nashville, cuna del country. Vive en un rancho que comparte con sus dos hijos adoptivos, Wyatt y Levi, a quienes crió como madre soltera. Su estudio está encima de un establo (con 10 caballos), pero, como está insonorizado, no se oyen resoplidos ni relinchos en su nuevo disco, Evolution, que está disponible dede el fin de semana.

En realidad, no debería haber ningún disco nuevo. En 2019, aseveró que Threads, que incluía duetos con Neil Young y Stevie Nicks, sería su último álbum, un anuncio inquietante, porque volvía a tener problemas de salud después de un diagnóstico de cáncer de mama en 2006 y un tumor cerebral en 2011. No era mi intención hacer un disco , dice; simplemente no pudo evitarlo. Esta vez no lo produjo: eso me pareció demasiado, como ir a trabajar . Fue profesora de música en la década de 1980 y todavía sueña vívidamente que está de regreso en el aula enseñando a los niños de jardín de infantes cómo leer notas o igualar el tono.

El futuro de la música tiene un elemento aterrador en este momento para ella ahora que la inteligencia artificial (IA) está por llegar. Hay mucho en su nuevo disco al respecto. Repasando lo que la IA va a significar en la comunidad artística, realmente me impactó pensar que vamos a tener que empezar a proteger la inspiración de nuestras almas; la diferencia entre nosotros y la IA es que tenemos un alma. Tenemos empatía, compasión .

Nos alimentamos con más mentiras

¿Ha escuchado una versión IA de su propia voz?– se le pregunta.

No, pero hoy día puedes visitar cualquiera de estos sitios y captar la voz de alguien. Para mí, es algo más amplio , afirma. “La inteligencia artificial carece de conciencia en un momento en el que los algoritmos ya fortalecen lo que sentimos que es la verdad. Simplemente nos alimentará con más mentiras…”

Crow creció en la zona rural de Misuri como hija de un padre conservador y una madre liberal y, de adulta, tiende a decir lo que piensa. Nunca fue exactamente genial, se quejó de la violencia en Pulp Fiction y Reservoir Dogs cuando eran las únicas películas de las que se hablaba ( Sigo diciendo exactamente lo mismo sobre las armas, 30 años después ).

Tuvo una disputa con Walmart cuando el tema Love is a Good Thing señaló que vendían armas de fuego a adolescentes; hubo otro con el bando de Michael Jackson cuando acusó a su mánager, Frank DiLeo, de acoso sexual (Crow pasó dos años como corista de El rey del pop; los tabloides incluso afirmaron que se le había acercado para tener su bebé).

“Lo interesante fue que, en aquel entonces, lo hacía (decía lo que pensaba) y luego miles de personas me decían: ‘¡no puedes hacer eso!’”, sostiene. Ella era una mujer de los años 90 que escribía la verdad de la experiencia femenina mucho antes de que un hashtag la convirtiera en un movimiento.