La historia del último sencillo de Residente, 313, que forma parte de su disco Las letras ya no importan, remite, según el propio rapero, a cuando nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto . Esos versos rondaban su mente desde que falleció su amiga y musa Violeta Gasparini, una violinista de raíces italianas y mexicanas que se suicidó en 2022. Su muerte sacudió al cantante, quien buscó, a través de la poesía, entender su ausencia y recordar su impronta, de ahí que en la canción que le dedica dice: Quiero que tu pecho sea mi cama, que tus manos y tus piernas sean mis ramas. La playa que se respalda con el pelo de tus olas con la arena de tu espalda . O cuando afirma que los rumbos se encaminan, en la mirada de tus ojos porque nunca se terminan. Los abres y me estrello. Se rompen las nubes, se disparan los destellos y viajé cuando me vieron porque son como los cielos que se abrieron .

El Museo del Prado abrió sus galerías y salones para que el rapero puertorriqueño grabara, el pasado 15 de marzo, un video de esa canción, acompañado por la cantante Silvia Pérez Cruz y por la hermana de Valentina, Noemí Gasparini, que también es violinista. La grabación se hizo en la Galería Central y la sala 12 de la pinacoteca, que sirvieron de escenario para arropar las estrofas de Residente. La emoción y el sentimiento de la composición se intensifican con el coro vocal de cuatro mujeres que acompañan al artista mientras recita en la sala dedicada el pintor Velázquez y ante La adoración de los magos, de Rubens.

La emoción se ahonda cuando se escucha, junto al violín y los lienzos pictóricos: Eres un ave sola. Te disparas como una pistola. Eres de los que se atrevieron como todos los labios que mis besos conocieron... Cuando siento las tardes acercarse. Ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Y no quiero que se acabe. Eres tanto, que no cabes. Y no quiero que se acabe (y no quiero que se acabe) .