Su papá comentó: venimos a ver a mi suegra, aunque nosotros vivimos en Ensenada, Baja California; aprovechamos para venir al Ángel porque es el lugar ideal para celebrar cualquier cosa, y no nada más las victorias de la Selección Nacional de Futbol. También nos pudimos sentar y no estamos tan engentados.

En tanto, Carlos Pérez estuvo acompañado de su esposa y sus tres hijos: Xime, Rebe y Carlitos, quien calificó la experiencia como chila. No traíamos los lentes especiales, pero aquí compramos unos por 20 pesitos .

Soy afortunada por haber presenciado dos eclipses: el de 1991 y el de ahorita, aunque la verdad me decepcionó un poco que el cielo no se oscureciera por completo , explicó Irene Macías, de 65 años, a La Jornada.

El Ángel de la Independencia se convirtió ayer en el epicentro de un acto singular, pues no se realizó una celebración deportiva ni una manifestación política, sino el encuentro de cientos de visitantes ávidos de presenciar un fenómeno histórico para los apasionados de la astronomía : un eclipse solar total.

▲ Visitantes alrededor de la Columna de la Independencia en la Ciudad de México. Foto Alfredo Domínguez

José Alberto Morgado, recién egresado de la carrera de derecho y originario de Veracruz, aprovechó la ocasión para pasear a sus perritos y observar en ellos algún cambio en su comportamiento.

Tengo 25 años y desde que estudié la universidad me vine a vivir a México. Tengo tres lomitos y vivo a unas cuadras de aquí, por eso los traje, porque también me daba curiosidad ver si el eclipse influía en ellos, pero como los rayos de sol se siguieron filtrando, no hubo reacción alguna.

Familia y amigos

Para los novios Alfredo Rivera y Mayra García, también estudiantes de la Preparatoria 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el eclipse no fue tan espectacular. La verdad es que se ve chida la sombra de la Luna, pero el ambiente se ve normal .

Poco después de las 13 horas, un silencio reverencial descendió sobre la multitud. Era como si todos estuvieran conectados por el mismo asombro y admiración ante la grandeza del universo.

Ya no creo llegar a ver otro eclipse, pero me conformo con haber visto el de 1991. Lo disfruté mucho en aquella ocasión en compañía de mi familia , señaló Gloria Murguía, de 81 años.

“Dios nos regala estos momentos –añadió– y lo más maravilloso es poderlos compartir con la familia o los seres queridos. No más imagínese, hace 33 años estaba con mi esposo y mis cinco hijos. Ahora soy viuda y prácticamente vivo sola porque todos están casados y trabajando, pero pude venir con mis amiguitas. Así valió la pena”, concluyó.