L

a alegría de vivir:

¿Cuántas veces anocheció y amaneció ayer?

Tantas como los millones de ojos que se humedecieron, las gargantas que gimieron, las sonrisas que brillaron, los pies que se levantaron del piso muchas veces:

– Oh, my gosh!

Las expertas de la NASA que narraron la trayectoria del eclipse combinaban frases técnicas, expresiones científicas, con exclamaciones humanas:

– I got tears in my eyes.

¿Cuántas veces la Luna se hizo uñita, más y más pequeña, hasta ser una raya de tigre en el universo?

Tantas como nuestra Luna abrazó a su Sol y de la cópula salieron chispas en acompasado diapasón, descrito por astrólogos y anatomistas así:

Corona, en español. Diamond rings. Unión total.

– Oh, my goodness!

¿Cuántas veces vimos el milagro?

Que hagan la cuenta los científicos, de eso viven, porque, como dice Cortázar, los que vivimos y nos alimentamos de amor, no contamos las veces que nos besamos, los abrazos con las piernas, los sudores, los gemidos, la felicidad.

La felicidad mensurada por la NASA:

Oh, my gosh! What a moment! Fireworks in the sky!

La NASA realizó su cobertura muy a su manera: hicieron anuncios comerciales, se mudaron de locación muchas veces. Vendieron. Pero no pudieron ocultar el Sol con un dedo: los ojos del mundo estaban puestos en Mazatlán, el punto máximo del milagro.

De ahí, viajamos con las cámaras frente a nuestros ojos a otras ciudades mexicanas, y luego subimos por Texas y vimos en varias ciudades, varios estados, la sucesión de la rajita de Luna, la oscuridad total, la corona, el anillo de diamantes, tal y como acontecen los compromisos conyugales.