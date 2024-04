Emir Olivares Alonso

Martes 9 de abril de 2024, p. 3

Mazatlán, Sin., ¡Un minuto para la totalidad! , gritó una voz desde el altavoz del escenario. El anuncio causó el júbilo en las miles de almas que se concentraron en el parque de Las Ciudades Hermanas de este turístico punto del Pacífico. Expectantes todos observaban el cielo con gafas especiales para contemplar el eclipse.

A las 11:07 (hora local) la Luna, la Tierra y el Sol se alinearon, dando paso a lo que alguno calificó de danza cósmica .

En el momento del cenit, las gafas protectoras ya no fueron necesarias en esta ciudad, uno de los pocos sitios del mundo donde el eclipse fue total, lo que permitió verlo directamente por los cuatro minutos que se prolongó la totalidad. Ahí llegó un éxtasis que se expresó en un cúmulo de reacciones y emociones.

¡Mira que belleza, mira que belleza! , dijo una mujer temblando y con la voz entrecortada a su hijo adolescente que se aferraba a su mano como cuando era un pequeño que necesitaba de la protección materna. Intentó contenerse, pero rompió en llanto sin dejar de mirar el cielo.

Las tamboras, las percusiones y el trombón característicos de la música de banda –recientemente denostadas a causa de sus bullangueros tonos por turistas extranjeros y un poderoso empresario del estado que pidieron su extinción– aguardaban expectantes el fin del fenómeno para comenzar con los acordes de este tradicional género de la región.

Cuando la oscuridad total surgió, el grito fue ensordecedor. Una ennegrecida Luna, coronada por un halo de un blanco tan brillante que por momentos lucía casi planteado se posó en el punto más alto del cielo y proyectó su sombra sobre Mazatlán.

Primero vino la algarabía y, al paso de los minutos, una calma expectante que sólo se rompía con voces, rugidos o acciones con las que se intentaba describir las sensaciones. Era difícil poner en palabras ese mágico instante. Se transitaba del silencio al bullicio en segundos.

No mames, güey, no mameees! , decía un fotógrafo veterano –que no perdía atención a su lente ni un instante– a su colega, que también lucía hechizado en medio de la breve oscuridad que permitió la aparición de algunas estrellas y del planeta Mercurio.

La gente no daba crédito, sobre todo los más jóvenes, que nunca habían presenciado un fenómeno como éste.

“Es la primera vez que veo un eclipse (total) de Sol. ¡Fue increíble! ¡Fue asombroso! Comencé a sentir como una alegría y me dije: ‘¡Guau!’ La persona con la que venía se puso a llorar, porque fue un momento muy especial”, narró Eva, de 27 años y estudiante de ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien viajó desde la capital del país. Debido a su juventud, calculó que verá el siguiente en 2052: Sí, voy a llegar .

La temperatura ambiental descendió al mismo tiempo que apareció oscuridad total. Un viento frío soplaba mientras las aves volaban desconcertadas y en una misma dirección: hacia tierra.

A la par, en el horizonte, sobre el mar del Pacífico, asomaban los rosados tonos del aura que iluminaron en la intersección entre el mar y el cielo. El evento impactó en las mareas, que ligeramente crecieron.

Una alineación extraordinaria, poco habitual, que suele repetirse en un mismo territorio con muchos años de distancia. En México no sucederá sino hasta dentro de 28 años: el 30 de marzo de 2052.