Lunes 8 de abril de 2024, p. 3

La cabeza de una vaca disecada frente a un enjambre de moscas generó este fin de semana una amplia gama de emociones entre el medio centenar de asistentes que visitó la Galería Hilario Galguera, a fin de atestiguar una nueva exposición en la Ciudad de México del artista inglés Damien Hirst.

Mientras algunas jóvenes se alejaban rápidamente, incapaces de soportar una escena brutal y cruda , otros se detuvieron frente a la instalación icónica, observando cada detalle con minuciosidad.

A hundred years (1990) es la pieza estelar de la muestra Damien Hirst: New spot paintings and a hundred years, que reúne más de 25 obras, entre ellas una selección de Spot paintings de 2022 y 2023, además de otra instalación: I want to spend the rest of my life everywhere, with everyone, one to one, always, forever, now (1991).

La Jornada constató ayer cómo los jóvenes y adultos (en su mayoría) mantenían opiniones encontradas con sus acompañantes tratando de descifrar el mensaje detrás de A hundred years.

Izaskun Esquinca, de 42 años, comentó que acudió a la galería por curiosidad y sobre todo para apreciar las similitudes o diferencias de las obras que hay aquí con las del Museo Jumex, sede de la retrospectiva Vivir para siempre (por un momento), también de Hirst.

Me agrada mucho el artista porque logra crear la contradicción en el espectador partiendo de la pregunta: ¿es arte lo que hace? Pero ojo, es necesario conocer sus antecedentes para reflexionar sobre su obra , expresó el visitante.

Cristian Aguilar, de 36 años, reconoció: La verdad vine a ver la cabeza de vaca .