A su vez, Rosita, con un despliegue de buen sentido del humor, admitió que a sus hijos no les tocó la mamá que esperaban, sino a mí . Su hijo, de hecho, alguna vez le dijo, refiriéndose a su carrera de escritora: Mamá, pagaste un precio muy alto , a lo que ella contestó: Claro, pero el otro precio, el de no hacer lo que quería, hubiera sido más alto todavía . Si uno tiene que pagar un precio alto, siquiera que sea por lo que quieres .

▲ En la abarrotada sala Manuel M. Ponce, la autora Rosa Nissán estuvo acompañada de Elena Poniatowska, quien fue su maestra en un taller de escritura creativa. Foto María Luisa Severiano

Las reflexiones de carácter más íntimo surgieron a raíz de la intervención de su nieta mayor Tammy Goldberg, quien habló de la lejanía que sintió durante muchos años respecto de su abuela. El rencuentro ocurrió hace poco más de un año con motivo de la presentación de la trilogía de Nissán.

“Muchas personas admiraban a Rosita. Durante varios minutos hablaban de su maravillosa trayectoria. Aunque de eso no hablábamos en casa. Nunca me transmitieron esta admiración hacia el destacado trabajo de mi abuelita. Para mayor sorpresa, no había nadie de mi familia, sólo mis hijas y yo. Esto me provocó una tristeza y compasión indescriptibles. Me obligó a decirle a mis hijas que me prometieran que si algún día escribía un libro, allí estarían.

“Después entendí que su camino debió haber sido difícil. Era una mujer divorciada, vista negativamente por su familia, que tuvo que hacerse a un lado para salir adelante. No es mi intención evidenciar a nadie de mi familia, que ya bastante expuesta está con los libros de Rosita.