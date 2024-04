El lunes pasado, el mandatario retomó el diálogo con el llamado magisterio democrático, tras más de tres años de interrupción de los encuentros. Ese día, los representantes de los docentes le entregaron un pliego de demandas, que en el punto 12 pide textualmente: No utilizar los espacios públicos (mañaneras y actos políticos) para manifestar a la población que todos los problemas del magisterio nacional y educativo están resueltos .

“Hay una organización que estaba muy vinculada a nosotros, pero como en todas las organizaciones, hay corrientes, y hay unos que no nos quieren y me vinieron a traer su pliego petitorio (…) Y me ponen en un punto que yo no hable en las mañaneras sobre los temas”, expuso en su conferencia de ayer en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intente silenciarlo para que no asegure en las mañaneras que los problemas relacionados con el sistema educativo y el magisterio están resueltos.

El Presidente cuestionó que el magisterio disidente le haya exigido no referirse al asunto, aunque se comprometió a seguir apoyando a la Coordinadora.

“Pero llegaron, y no estoy hablando de una organización de derecha, conservadora, ¡no! Estoy hablando de una organización progresista, democrática. Y me ponen en un punto del pliego petitorio que yo no hable en las mañaneras sobre los temas.

¡Imagínense! ¿Cómo no vamos a hablar? Tenemos que hablar de todo, porque la justicia no sólo es el castigo a los responsables, la justicia es prevenir que no se repitan actos de corrupción y autoritarismo .

Al reanudar el diálogo con el gobierno federal, la CNTE señaló que mantiene el llamado al paro de labores para el 15 de abril.

En el pliego petitorio de 12 puntos que la CNTE entregó al jefe del Ejecutivo, también se demanda un incremento de 100 por ciento al salario del magisterio, la abrogación de la Ley del Issste, reabrir la mesa con los padres de Ayotzinapa y la reinstalación de maestros cesados, entre otros.