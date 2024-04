La agrupación, que surgió hace más de 20 años, refirió, se ha presentado en México en festivales privados, pero sus integrantes se morían de ganas de estar en el Zócalo y no se había dado la oportunidad.

En 2023, añadió, los músicos presentaron en México su exposición Big Shot City durante el lanzamiento del disco The Other Side of Make-Believe y decidieron regresar dada la efervescencia que se ha suscitado en la CDMX como capital cultural del mundo. También informó que el 13 de abril, a las 18 horas, en el deportivo Carmen Serdán –de Gustavo A. Madero– tocará la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.