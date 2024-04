Historia en los MTV

Agrega: Estoy orgullosa de trabajar en un proyecto sobre un género que ha sido injustamente estigmatizado en Brasil, pero que poco a poco está ganando reconocimiento en todo el mundo. En el álbum tengo colaboraciones que me ayudaron a contar esta historia. He participado en cada paso de la producción y la dirección visual, y he conseguido el resultado que me proponía .

Anitta lanzó en 2023 el EP (siglas en inglés de Extended Play) y previamente Funk Generation: A Favela Love Story. Antes de Pal Norte, giró por su país con Carnaval da Anitta Tour, que pudieron gozar unos 2 millones de fans en Brasil.

En 2020, participó y fue reconocida en los Video Music Awards de MTV, donde dijo: “Para quien no lo sepa, esta noche es historia, es la primera vez que Brasil está aquí… Esta noche interpreté aquí un ritmo que durante muchos años en mi país fue considerado un delito. Nací y crecí en el gueto de Brasil”. Ahora tiene discos como Anitta, Ritmo perfeito, Bang, Kisses y Versions of me, entre otros epés.

El Canecão

La música funk llegó a Brasil a finales de los años 70. Entonces existía Canecão, popular sala de conciertos en Río de Janeiro que albergaba los llamados Bailes da Pesada. Cuando acabaron, los productores los llevaron a los barrios de la ciudad. En los años 80, DJ Marlboro llevó el llamado sonido Miami Bass, que se mezcló con el beat electrónico para crear el funk carioca, cuyas letras solían hablar sobre la vida en las favelas, la violencia, la brutalidad policial y los derechos civiles.

Al funkeiro, como se les conoce a los asistentes a estos bailes, se le consideraba criminal . Sin embargo, personajes como Anitta, quien, comenzó de niña cantando en una iglesia, ahora lo ha llevado a estadios de todo el mundo.

Hoy día hasta los intelectuales le rinden pleitesía. Funk, un grito de osadía y libertad fue una exposición sobre el tema que pasó exitosamente por el Museo de Arte de Río.